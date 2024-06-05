Оккупанты попали дроном в промышленный объект на Полтавщине − ОВА
Среда, 5 июня 2024, 09:00 -
Российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.
Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь Пронина: "Российская армия ночью атаковала Полтавскую область. По вражеским БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект".
Детали: По словам главы ОВА, пострадавший мужчина от госпитализации отказался.
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Предыстория:
- Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.
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