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Оккупанты попали дроном в промышленный объект на Полтавщине − ОВА

Среда, 5 июня 2024, 09:00 - Артур Крыжный , Украинская правда.
 
ГСЧС

Российские беспилотники атаковали промышленный объект в Полтавской области, пострадал человек.

Источник: глава Полтавской ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь Пронина: "Российская армия ночью атаковала Полтавскую область. По вражеским БпЛА отработали огневые группы. На территории области есть попадание в промышленный объект".

Детали: По словам главы ОВА, пострадавший мужчина от госпитализации отказался.

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Предыстория:

  • Ночью 5 июня российские оккупанты атаковали Украину 27 ударными беспилотниками типа "Шахед". Воздушные силы ВСУ сообщили, что в результате противовоздушного боя сбили 22 "Шахеда" в Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях.

Украинская правда.

война промышленность Украина
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