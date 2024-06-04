Yasno об отключении света: самая сложная ситуация за последние несколько дней, в среду – будет не лучше

Во вторник, 4 июня, была самая сложная ситуация с отключениями света за несколько последних дней. В среду снова будут ограничения целый день.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

"Сегодня была самая сложная ситуация за несколько последних дней. Завтра снова с ограничениями целый день. Если будем превышать их, то и с экстренными отключениями тоже.

Я понимаю, что на улице жарко. Но история такова, что уже даже поставки в объекты критической инфраструктуры во время экстренных может прерываться. Об этом говорит Укрэнерго. Подумайте об этом в следующий раз, когда будете включать кондиционер", - написал он.

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Напомним:

Из-за превышения лимитов энергетики применили аварийные отключения в 7 областях и городе Киев.

В среду, 5 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

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Экономическая правда