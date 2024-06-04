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"Новая почта" хочет дополнительно установить 500 укрытий в отделениях и терминалах

Вторник, 4 июня 2024, 18:40 - Виктор Волокита

"Новая почта" планирует установить дополнительно 500 металлических внутренних укрытий в отделениях, терминалах и депо компании в течение следующих трех месяцев.

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

Речь идет об установке укрытий в основном в восточных, центральных и южных областях.

В "Новой почте" хотят поставить укрытия на каждые 50 метров, чтобы сотрудники за секунды могли до них добраться. 

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В компании добавили, что в 2022-2024 годах "Новая почта построила и установила 580 металлических и бетонных укрытий и инвестировала в них 400 млн грн.

Напомним:

Группа компаний Nova, которой принадлежит и почтовый оператор "Новая почта", создала компанию Новая Энерджи, которая будет заниматься генерацией энергии на регулярной основе. 

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В мае в результате российского удара по депо и отделению "Новой почты" в Одессе было уничтожено 15,5 тонн заказов на почти 3 млн грн.

Экономическая правда

Украина инвестиции
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