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УАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 9 раненых, еще 9 человек ищут

Воскресенье, 30 июня 2024, 18:28 - Владимир Туник-Фриз

Из-за попадания управляемых авиабомб в терминал "Новой почты" в Харькове в воскресенье погиб мужчина, еще 9 человек ранены, среди них младенец.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Детали: Синегубов сообщил, что в результате удара УАБами по Харькову возник пожар в гражданском нежилом здании, горит отделение почты и 7 грузовых автомобилей.

Известно об одном погибшем человеке и 8 пострадавших, среди которых ребенок восьми месяцев.

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Пожар локализован.

Обновлено: В 17:56 Синегубов уточнил, что попадание произошло в терминал "Новой почты".

Погиб мужчина - работник почтового отделения. 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок и женщина, остальные - мужчины.

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Председатель ОВА также отметил, что на месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут.

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Харков Новая почта война
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