УАБы попали в терминал "Новой почты" в Харькове: есть погибший и 9 раненых, еще 9 человек ищут
Из-за попадания управляемых авиабомб в терминал "Новой почты" в Харькове в воскресенье погиб мужчина, еще 9 человек ранены, среди них младенец.
Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram
Детали: Синегубов сообщил, что в результате удара УАБами по Харькову возник пожар в гражданском нежилом здании, горит отделение почты и 7 грузовых автомобилей.
Известно об одном погибшем человеке и 8 пострадавших, среди которых ребенок восьми месяцев.
Пожар локализован.
Обновлено: В 17:56 Синегубов уточнил, что попадание произошло в терминал "Новой почты".
Погиб мужчина - работник почтового отделения. 9 человек получили травмы. Среди них 8-месячный ребенок и женщина, остальные - мужчины.
Председатель ОВА также отметил, что на месте попадания могло находиться 9 человек, их ищут.
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