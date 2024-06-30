Прокуроры встретились с Boeing и жертвами катастроф, чтобы принять решение о выдвижении уголовных обвинений

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Американские прокуроры встречаются с представителями Boeing и родственниками жертв авиакатастрофы.7 июля крайний срок, когда Министерство юстиции должно принять решение о выдвижении уголовных обвинений авиастроительной компании

Об этом сообщили два человека, знакомых с этим вопросом, а также с перепиской, с которой ознакомилось агентство Reuters.

По словам одного из источников, чиновники Министерства юстиции встретились с юристами Boeing в четверг, чтобы обсудить выводы правительства о том, что компания нарушила соглашение с ведомством, заключенное в 2021 году. Это соглашение, известное как соглашение об отсрочке судебного преследования (DPA), защитило компанию от уголовного преследования в связи с двумя авиакатастрофами 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Кроме того, по словам второго лица, федеральные прокуроры планируют встретиться с членами семей жертв в воскресенье, чтобы сообщить им о ходе расследования. Американские чиновники работают в "сжатые сроки", говорится в электронном письме, направленном Министерством юстиции, с которым ознакомилось агентство Reuters.

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Адвокаты Boeing из Kirkland & Ellis в четверг представили свою версию чиновникам из офиса заместителя генерального прокурора о том, что уголовное преследование было бы необоснованным и что нет необходимости разрывать соглашение 2021 года, сказал один из собеседников.

Такие обращения от компаний, которые находятся под прицелом Минюста, являются типичными во время переговоров по урегулированию правительственного расследования.

Чиновники хотят услышать мнение членов семьи, когда они решают, как действовать дальше, говорится в электронном письме. В воскресной встрече примут участие прокуроры из отдела уголовных дел по мошенничеству Министерства юстиции и прокуратуры Далласа, говорится в сообщении.

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Ранее компания Boeing заявляла, что "придерживается условий" мирового соглашения, и официально сообщила прокурорам, что не согласна с выводом, что она нарушила соглашение.

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Напомним:

Американские следователи наложили санкции на компанию Boeing за предоставление информации о федеральном расследовании взрыва дверной заглушки, что привело к образованию огромной дыры в самолете Boeing 737 Max 9 компании Alaska Airlines в январе.

Руководителям компании Boeing вряд ли будут предъявлены уголовные обвинения в связи со смертельными авиакатастрофами в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек, поскольку срок давности, скорее всего, истек.

В мае Минюст США заявил, что компания Boeing нарушила свои обязательства по соглашению 2021 года, которое защищало авиастроителя от уголовного преследования за смертельные катастрофы 737 MAX в 2018 и 2019 годах, в которых погибли 346 человек.

Авиаконцерн Boeing сообщил о первом квартальном падении доходов за последние семь кварталов. Однако авиастроитель превзошел ожидания Уолл-стрит, которые были снижены после аварии в январе, которая заставила его замедлить производство своих самых продаваемых самолетов.

Экономическая правда