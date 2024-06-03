В Чехии начал работать пилотный проект по поддержке возвращения украинцев домой

В Чехии начал работу пилотный проект Министерства внутренних дел по содействию возвращению домой украинских граждан, которые проживали в Чехии с временной защитой и решают ехать домой в Украину.

Об этом сообщает Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Пилотный проект МВД рассчитан на несколько сотен человек и изначально будет действовать с мая по ноябрь 2024 года.

В рамках программы украинцы, которые решают возвращаться, могут получить компенсацию стоимости билета на автобус, а лица, которые не могут передвигаться общественным транспортом и нуждаются в спецтранспорте – специализированную перевозку.

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Предусмотрена компенсация за 400 автобусных билетов и перевозки спецтранспортом для максимум 30 пациентов.

Эту программу правительство Чехии одобрило в середине мая, на нее выделили 5,5 млн чешских крон.

По состоянию на апрель, по данным чешского МВД, в Чехии проживало около 339 тысяч украинцев с временной защитой.

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Также сообщалось, что Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции решил включить в свой будущий доклад рекомендацию по выплате денег для поддержки возвращения домой украинцам, которые уехали за границу из-за войны.

Европейская правда