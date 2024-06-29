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РФ атаковала более 120 объектов украинской инфраструктуры в пятницу

Суббота, 29 июня 2024, 10:00 - Украинская правда

За сутки российской армией в Украине были атакованы 110 населенных пунктов и 129 объектов инфраструктуры.

Источник: Минобороны

Детали: По информации Ситуационного центра Министерства обороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины.

Захватчики атаковали из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.

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Украинская правда 

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