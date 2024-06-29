РФ атаковала более 120 объектов украинской инфраструктуры в пятницу
Суббота, 29 июня 2024, 10:00 -
За сутки российской армией в Украине были атакованы 110 населенных пунктов и 129 объектов инфраструктуры.
Источник: Минобороны
Детали: По информации Ситуационного центра Министерства обороны, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины.
Захватчики атаковали из различных видов вооружения - минометы, танки, артиллерия, РСЗО, БПЛА, ЗРК, тактическая авиация.
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