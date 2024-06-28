Новости 28 июня: облгазы Фирташа, "Укрзализныця" создает новую компанию

Об облгазах Фирташа. Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций "облгазов Фирташа".

После этого Агентство по розыску и менеджменту активов обратилось в Офис генерального прокурора для повторного ареста облгазов Фирташа.

Позже облгазы Фирташа, с которых ранее был снят арест, вернули в госсобственность.

Об УЗ. "Укрзализныця" создает ООО "УЗ Энерго", поскольку УЗ в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей.

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Об отключениях света. В субботу 29 июня графики отключений света будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

О Бурштинской ТЭС. Бурштынская теплоэлектростанция на Ивано-Франковщине, которая сильно пострадала во время российских обстрелов, не подлежит восстановлению, заявила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук.

При этом в компании "ДТЭК Энерго" уверяют, что все поврежденные в результате войны электростанции подлежат восстановлению, но на это могут потребоваться годы.

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О мобильной связи. В Украине за последние полгода мобильные операторы установили рекордное количество базовых станций.

Эксклюзив ЭП

Подарок российской разведке. Как Украина раскрывает данные о своих оборонных заводах

Производители оружия в Украине вынуждены раскрывать чувствительную информацию о своей деятельности, в частности об их местонахождении. И россияне уже этим пользуются.(укр)