ІТ-экспорт в мае вырос до 560 миллионов долларов, превысив апрельский показатель

В мае объем ІТ-экспорта из Украины составил 560 млн долл, что на 15 млн долл больше, чем в апреле 2024 года.

Об этом пишет DOU.

В то же время за аналогичный период прошлого года показатель украинского ІТ-экспорта был одним из самых высоких за весь год - 590 млн долл.

Кроме того, доля ІТ-услуг все еще имеет наибольший показатель среди всех экспортируемых услуг, и занимает второе место в общей структуре украинского экспорта.

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По словам руководительницы команды исследований Львовского ИТ Кластера Ярины Возняк, даже при условии оптимистического сценария, на конец 2024 года предполагается уменьшение объемов экспорта в диапазоне от 3,2% до 5%, по сравнению с предыдущим годом.

Добавляется, что за первые пять месяцев этого года выручка от экспорта компьютерных услуг составляет 2,7 млрд долл, что на 4% меньше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Во Львовском ІТ Кластере отмечают, что падение объемов IT-экспорта услуг может продолжаться, если не решить критические для нормального функционирования отрасли проблемы. Речь идет в том числе и о необходимости бронирования ключевых работников индустрии.

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Напомним:

В первом квартале 2024 года объем украинского IT-экспорта составил почти 1,58 млрд долл, что на 5% меньше чем в аналогичный период в 2023 году.