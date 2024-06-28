В "Дії" будут отображаться медицинские данные: Кабмин принял постановление

Украинцы смогут удобно через "Дію" зарегистрировать себя как пациента в электронной системе здравоохранения - ЕСОЗ, а также выбрать семейного врача, подать или расторгнуть декларацию.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

"В Дії каждый сможет зарегистрироваться или авторизоваться в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ) как пациент. А также выбрать семейного врача, подать ему декларацию или, при необходимости, разорвать действующую.

А еще сможете вносить изменения в персональные данные в ЭСЗ сразу в приложении. Сейчас, чтобы изменить номер телефона или любую информацию о себе в ЕСОЗ, нужно ехать к врачу или подать обращение в НСЗУ. Уже скоро это можно будет сделать в несколько кликов в Дії", - пояснили в министерстве.

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На первом этапе сервиса пользователи смогут:

зарегистрироваться как пациент в центральной базе данных ЕСОЗ;

самостоятельно подавать декларации о выборе врача - семейного врача, терапевта или педиатра;

просматривать ранее поданные декларации, а при необходимости - расторгнуть декларацию с врачом;

изменить свои персональные данные, которые есть в центральной базе данных ЕСОЗ.

В дальнейшем в Минцифре планируют расширять функционал сервиса.

Экономическая правда

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