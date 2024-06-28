НБУ обновляет собственные системы гарантированного электропитания

Нацбанк модернизирует собственные системы гарантированного электропитания для обеспечения бесперебойной работы в условиях перебоев с электроснабжением, вызванных ракетными обстрелами РФ энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что проект USAID "Инвестиции для устойчивости бизнеса" предоставил Нацбанку дизельный генератор и источники бесперебойного питания.

"Эти ресурсы существенно укрепят способность Нацибанка поддерживать работу во время перебоев в электроснабжении", - заявили в НБУ.

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"Национальный банк стремится развивать собственные системы бесперебойного электроснабжения для защиты критической банковской инфраструктуры Украины. Как субъект национальной системы защиты критической инфраструктуры, Нацбанк обеспечивает непрерывную работу банковской системы, функционирование финансового рынка, проведение наличных и безналичных расчетов, поддерживая одновременно безопасность и стабильность финансовой системы Украины в условиях военного положения.

В рамках проекта POWER BANKING как регулятор банковской системы Нацбанк стремится привлечь альтернативные источники энергии и резервные каналы связи для обеспечения бесперебойной работы при любых условиях. Партнерство с USAID в установлении дополнительных систем гарантированного электропитания является крайне важной составляющей этих усилий. Сейчас Нацбанк проводит подготовительные работы для ввода в эксплуатацию оборудования, что усилит энергонезависимость центрального банка", - говорится в сообщении.

Экономическая правда

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