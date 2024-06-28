В мае земля в Украине существенно подорожала - исследование

Цены купли-продажи сельхозземель в мае 2024 года существенно выросли по сравнению с предыдущими месяцами и сейчас являются самыми высокими за все время существования рынка земель.

Об этом сообщается в исследовании Киевской школы экономики (KSE), которое проводят по заказу программы USAID, передает "Интерфакс-Украина".

Так, средневзвешенная цена гектара в мае составила 45,0 тыс. грн, что на 8,2% выше, чем в апреле 2024 года, и на 5,6% чем в марте текущего года.

Согласно данным аналитиков, цена земли с целевым назначением "для ведения товарного сельскохозяйственного производства" была еще выше и достигла 46,2 тыс. грн.

Реклама:

"Указанные цены базируются на официальных ценах, зарегистрированных в Реестре имущественных прав при совершении сделок купли-продажи. Рыночные цены на землю могут быть значительно выше, ведь большая часть всех сделок заключается по цене, которая не отличается от нормативно-денежной оценки (минимальной цены, установленной законом для бывших подмораторных земель) более чем на 2%", - уточнили в KSE.

В то же время эксперты считают, что незначительное снижение цен в апреле 2024 года, рост стоимости сельхозземель в мае этого года вряд ли будет долгосрочным трендом.

С начала 2024 года средние цены на землю остаются значительно выше, чем в предыдущие периоды. Итак, можно констатировать, что открытие рынка земель для юридических лиц в январе 2024 года повлекло за собой структурные изменения условий на рынке, и, как следствие, привело к увеличению ценности сельхозземель, отмечается в исследовании KSE "Земля несокрушимости".

Реклама:

Читайте также: Депутаты с "академиками" годами зарабатывали на государственной земле десятки миллионов долларов. Расследование ЭП