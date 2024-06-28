Дорогие авто, земля: АРМА разыскало активы предпринимателей, которые не уплатили 100 миллионов налогов

Агентство по розыску и менеджменту активов разыскало активы украинских предпринимателей, которые подозреваются в неуплате налогов на более 100 млн гривен.

Об этом сообщил заместитель председателя АРМА Павел Великоречанин.

По информации следствия, предприниматели, при осуществлении хозяйственной деятельности, уклонились от уплаты налогов и сборов в особо крупных размерах.

Как рассказали в АРМА, сумма нанесенного ущерба, согласно материалам уголовного производства, составляет около 100 млн гривен.

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По словам заместителя председателя АРМА, работники управления информационно-аналитического обеспечения выявления и розыска активов разыскали ряд объектов недвижимости, земельные участки, дорогостоящие автомобили, несколько прогулочных судов, имущественные права на торговые марки, а также доли в уставных капиталах компаний как в Украине, так и за ее пределами.

"Кроме того, на счетах фигурантов дела обнаружено около 85 млн гривен. Информация о выявленных активах направлена сейчас в правоохранительный орган для дальнейшего наложения ареста на выявленные активы", - сообщил Павел Великоречанин.

Напомним:

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По запросу Государственного бюро расследований Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разыскало активы должностного лица одного из органов местного самоуправления. Он пытался перевезти через границу Украины почти $1 млн.

Экономическая правда