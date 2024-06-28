Украинский производитель бионических протезов привлек несколько миллионов долларов инвестиций
Стартапу Esper Bionics с украинскими корнями, разрабатывающему бионические протезы с технологией интуитивного управления, удалось привлечь $5 млн инвестиций.
Об этом изданию DOU сообщили в компании.
Средства пойдут на новые исследования и масштабирование. Раунд возглавил YZR Capital при софинансировании ЕБРР и U.Ventures.
Esper Bionics сосредоточится на наращивании производства флагманского продукта - Esper Hand. Это самообучающийся бионический протез, который использует технологии цифровой обработки сигналов, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он изучает поведение пользователя, прогнозирует и интуитивно изменяет движения.
Также команда добавит новые устройства в свою экосистему - Esper Control (неинвазивный интерфейс между мозгом и компьютером) и Esper Platform (облачное программное обеспечение, которое использует ИИ).
По данным Esper Bionics, в мире есть 50 миллионов людей с ампутациями и 140 миллионов парализованных людей. США остается основным рынком сбыта компании. Esper Hand стоит $22 тысячи и покрывается страховкой.
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Напомним:
Военнослужащие смогут оперативно получать профинансированные государством высокофункциональные протезы и ортезы, в частности протезы верхней конечности с внешним источником энергии и протезы нижней конечности повышенной функциональности.
Во Львове открыли крупнейший в стране Центр протезирования и ортезирования UNBROKEN, который будет обеспечивать более 1200 пациентов в год современными протезами.
Экономическая правда.