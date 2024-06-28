Фонд гарантирования повторно выставит на продажу пул активов "Мегабанка" за 30 миллионов
9 июля в системе Prozorro.Продажи состоится аукцион по продаже активов АО "Мегабанк", ликвидируемого Фондом гарантирования вкладов.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Как отмечается в сообщении, в состав лота вошли права требования по кредитным договорам, заключенным с физическими лицами, а также дебиторская задолженность физических лиц и имущественные права по дебиторской задолженности (всего 20054 сделки).
"Около 72% по сумме задолженности включенных в лот активов составляют беззалоговые кредиты, 6% - автокредиты, в залог по которым переданы транспортные средства, 20% - кредиты, выданные под другой залог, и карточные кредиты. Остальные активы - это дебиторская задолженность", - рассказали в прес-службе.
В Фонде добавили, что почти все кредиты, включенные в состав пула, являются неработающими.
Начальная цена лота - 30,2 млн грн.
"Активы неоднократно выставлялись как на индивидуальные торги, так и в составе пулов, однако не нашли своих покупателей", - сообщили в пресс-службе.
Напомним:
После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".
Экономическая правда