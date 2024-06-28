В Минздраве объяснили, почему надо усилить контроль за производством и продажей диетических добавок

Кабинет министров рассмотрел законопроект, который после принятия Верховной Радой устранит пробелы в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей (диетических добавок).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Сегодня члены правительства поддержали важный законопроект, цель которого - обезопасить граждан. Биологически активные добавки - это не чудодейственное лекарство против всех болезней. Их назначение является вспомогательным. Соответственно, есть значительные отличия регулирования их обращения от обращения лекарственных средств", - отметил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас есть отдельные случаи, когда под видом БАДов (биологически активные добавки - ред) регистрируются лекарственные средства.

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"Это вводит в заблуждение потребителя и несет риски для здоровья людей. Поэтому должны устранить имеющиеся законодательные пробелы, чтобы регистрация и оборот и лекарственных средств, которые проходят клинические испытания и имеют доказанную эффективность, и биологически активных добавок, которые такой подтвержденной эффективности не имеют, был четко урегулирован и никакие манипуляции не были возможны.

Покупая тот или иной препарат, человек должен четко понимать, что именно он покупает", - рассказал Ляшко.

В сообщении пресс-службы также говорится, что несмотря на то, что сегодня законодательство регулирует оборот пищевых дополнителей на рынке Украины, система государственного контроля нуждается в совершенствовании.

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"Из-за имеющихся пробелов недобросовестные субъекты хозяйствования допускают злоупотребления, в частности не осуществляют регистрацию лекарственных средств и реализуют их под видом пищевых дополнителей (диетических добавок)", - сообщили в Минздраве.

Там также добавили, что устранение пробела в законодательстве по контролю за производством и оборотом пищевых дополнителей (диетических добавок) - одно из требований интеграции украинского законодательства в законодательство Европейского Союза.

Напомним:

Пищевые дополнители (обновленное в соответствии с требованиями директив ЕС название "диетических добавок") потребляют дополнительно к обычному рациону, отдельно или в комбинации с другими продуктами. Они реализуются в форме капсул, пастилок, таблеток и саше, ампул с жидкостями, бутылок для капельного дозирования и тому подобное.

Экономическая правда