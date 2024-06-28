"Газпром" не будет выплачивать дивиденды за 2023 год - росСМИ

Акционеры "Газпрома" на годовом общем собрании решили не объявлять и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года, говорится в сообщении холдинга.

Об этом сообщает российское информагентство ТАСС.

Так, "Газпром" по итогам 2023 года впервые с 1999 года получил годовой чистый убыток в размере 629 млрд рублей.

Выручка "Газпрома" снизилась до 8,5 трлн рублей с 11,6 трлн рублей годом ранее. В то же время показатель чистый долг компании вырос до 2,96 с 1,07 на конец 2022 года.

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Согласно дивидендной политике российского энергогиганта, совет директоров "Газпрома" имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка превышает уровень 2,5.

Добыча газа группой "Газпром" в 2023 году составила 355 млрд кубометров, снизившись почти на 14%. В 2022 году показатель достигал 412 млрд кубометров, в 2021 году - 514 млрд кубометров.

Компания отмечала, что снижение экспортных объемов на европейском рынке обусловлено отказом от импорта российского трубопроводного газа некоторыми странами ЕС. В то же время в 2023 году "Газпром" нарастил поставки в Китай по восточному маршруту на 50%.

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Напомним:

Арбитражный суд Санкт-Петербурга запретил французской компании Engie S.A. продолжить арбитражное разбирательство против "Газпром экспорт" в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате.

Арбитражный суд Стокгольма 7 июня разрешил немецкой компании Uniper разорвать долгосрочный контракт с "Газпром экспорт" и присудил ей 13 млрд евро компенсации за недопоставки газа с середины 2022 года.

Экономическая правда.