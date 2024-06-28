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Минсоцполитики надеется, что "тайный покупатель" выявит недостатки Пенсионного фонда

Пятница, 28 июня 2024, 15:08 - Виктор Волокита

Минсоцполитики совместно с УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" запускают проект "тайный покупатель" в Пенсионном фонде Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

В пресс-службе отмечают, что этот проект позволит выявить системные недостатки, существующие в обслуживании граждан в отделениях ПФУ, и, благодаря этому, - пересмотреть, оптимизировать и усовершенствовать процедуры работы Фонда.

"Конечная цель проекта - обеспечить, чтобы гражданам, которые обращаются в отделения ПФУ, было удобно и комфортно получать соответствующие услуги, а уровень клиентского сервиса был как можно выше", - отметили в Минсоцполитики 

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Там также добавили, что мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20-ти областях страны и г. Киеве. 

Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ. В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20-ти регионах по различным аспектам работы Фонда. 

"Все полученные выводы будут консолидированы и проанализированы. Они помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами и сформулировать практические рекомендации для улучшения работы сервисных центров", - рассказали в Минсоцполитики. 

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Напомним:

Правительство приняло решение о создании "Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики", что позволит подавать онлайн-заявления на получение социальных услуг.

Экономическая правда

Минсоцполитики пенсии Пенсионный фонд
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