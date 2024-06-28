Минсоцполитики надеется, что "тайный покупатель" выявит недостатки Пенсионного фонда
Минсоцполитики совместно с УВКБ ООН и БФ "Право на защиту" запускают проект "тайный покупатель" в Пенсионном фонде Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
В пресс-службе отмечают, что этот проект позволит выявить системные недостатки, существующие в обслуживании граждан в отделениях ПФУ, и, благодаря этому, - пересмотреть, оптимизировать и усовершенствовать процедуры работы Фонда.
"Конечная цель проекта - обеспечить, чтобы гражданам, которые обращаются в отделения ПФУ, было удобно и комфортно получать соответствующие услуги, а уровень клиентского сервиса был как можно выше", - отметили в Минсоцполитики
Там также добавили, что мониторинг охватит 84 сервисных центра в 20-ти областях страны и г. Киеве.
Также будет проведен опрос получателей услуг ПФУ. В частности, планируется проанкетировать до 300 человек в 20-ти регионах по различным аспектам работы Фонда.
"Все полученные выводы будут консолидированы и проанализированы. Они помогут оценить уровень доступности услуг, "клиентоориентированности" органов ПФУ и удовлетворенности полученными административными услугами и сформулировать практические рекомендации для улучшения работы сервисных центров", - рассказали в Минсоцполитики.
Напомним:
Правительство приняло решение о создании "Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики", что позволит подавать онлайн-заявления на получение социальных услуг.
Экономическая правда