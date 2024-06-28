Энергетики призвали экономно использовать свет из-за увеличения потребления

Энергетики прогнозируют увеличение потребления электроэнергии в пятницу 28 июня на 2,5% и призвали украинцев к экономии электричества.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Так, из-за жары потребление в пятницу днем и вечером предполагается на 2,5% выше, чем в аналогичные часы 27 июня.

"Пожалуйста, в периоды, когда свет по графику возвращается, экономно потребляйте электрическую энергию. Не включайте одновременно мощные электроприборы", - заявили в энергокомпании.

Реклама:

В то же время, в Укрэнерго напомнили, что графики отключения света будут применять в течение суток.

Информацию о том, как именно ограничения влияют на графики почасовых отключений в каждой области, можно посмотреть на официальных сайтах облэнерго и на их площадках в соцсетях.

Напомним:

Реклама:

В пятницу 28 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Экономическая правда.