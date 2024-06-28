В Раде хотят увеличить фонд оплаты труда помощников нардепов

В Верховную Раду подали предложение увеличения фонда оплаты труда помощников-консультантов народных депутатов с 88 тысяч до 132 тысяч гривен.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Такое введение предложила председатель Комитета ВР по вопросам социальной политики Третьякова.

В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что народный депутат может иметь до 31 помощника-консультанта, в то же время фонд оплаты труда на всех помощников-консультантов, работающих по срочному трудовому договору составляет 88,4 тысячи грн в месяц в 2024 году.

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"Это приводит к потере устойчивости системы сопровождения законотворческого процесса и затрудняет содержание профессионального персонала народными депутатами Украины", - говорится в документе.

Предлагается установить с 1 июля 2024 года месячный фонд для оплаты труда помощников-консультантов народного депутата Украины в размере 43,8 прожиточных минимумов (с 29,2), установленных для трудоспособных лиц на 1 января 2024 года.

При этом, реализация проекта не потребует дополнительных финансовых и материальных затрат за счет государственного бюджета Украины.

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Напомним:

Средняя начисленная зарплата чиновников в госорганах Украины достигла 50,9 тысяч гривен, что на 32% больше, чем в январе.

Зарплаты членов правления "Укрэнерго" составляют около 250-300 тысяч гривен в месяц, председателя правления - Владимира Кудрицкого - примерно 420 тысяч.

Экономическая правда.