Движение на зеленой ветке киевского метро остановили: снова человек упал под поезд
Пятница, 28 июня 2024, 11:09 -
В Киеве утром 28 июня человек упал под поезд на станции метро "Золотые ворота".
Источник : hromadske со ссылкой на данные корреспондентки, столичный метрополитен в соцсети X
Детали: Указано, что движение на зеленой ветке временно остановлено.
Дословно метро: "Зеленая" линия метро: станции "Золотые ворота", "Дворец спорта" и пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" закрыты на вход.
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Движение поездов на линии от ст. "Красный хутор" до "Кловской" и от "Сырца" до "Лукьяновской".
Что предшествовало: В четверг 27 июня на станции "Университет" пассажир попал под поезд. Четыре станции киевского метро на красной линии были закрыты на вход для пассажиров.
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