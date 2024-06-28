МАГАТЭ: Возле ЗАЭС разрушена станция радиационного мониторинга

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что на этой неделе обстрелами и пожаром была разрушена внешняя станция радиационного мониторинга.

Источник: МАГАТЭ

Детали: По словам гендиректора МАГАТЭ Мариано Гросси, это еще больше снизило эффективность способности выявлять и измерять любые радиоактивные выбросы во время аварийных ситуаций.

В заявлении отмечается, что станция находилась примерно в 16 километрах от ЗАЭС.

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Также в МАГАТЭ добавляют, что сейчас функционируют 4 из 14 станций, которые действовали до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Дословно: "Последний инцидент произошел всего через несколько дней после того, как 16-часовое отсутствие электроэнергии в городе Энергодар... привело к временной остановке работы некоторых станций радиологического мониторинга окружающей среды после того, как у них разрядилась резервная батарея".

Прямая речь Гросси: "Потеря одной станции радиационного мониторинга не имеет прямого влияния на безопасность на ЗАЭС, но она является частью непрерывного ослабления мер безопасности во время войны, что остается глубоким источником беспокойства".

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Детали: В сообщении добавляют, что ЗАЭС продолжает сталкиваться с другими вызовами, связанными ядерной безопасностью во время войны.

В частности, на прошлой неделе эксперты МАГАТЭ в течение большинства дней слышали взрывы на определенном расстоянии от станции.

Напомним:

Совместное коммюнике Саммита мира в Украине предусматривает пункт, в котором страны-участницы соглашаются с необходимостью контроля Украины над ЗАЭС под наблюдением МАГАТЭ.

Международное агентство по ядерной энергии (МАГАТЭ) и Россия сходятся во мнении, что в нынешних условиях перезапуск оккупированной Запорожской АЭС не является ни целесообразным, ни безопасным.

Ранее лидер РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

На оккупированной россиянами Запорожской АЭС нет лицензированного персонала для запуска ее в работу, а самодеятельность российских специалистов на станции может привести к ядерному инциденту.

Запустить россиянам Запорожскую АЭС мешает потеря Каховского водохранилища, отсутствие энергосетей и нехватка персонала, заявили в "Энергоатоме".

Украинская правда.