Германия, Польша и Чехия просят ЕС о финансовой поддержке для помощи украинским беженцам

Германия, Польша и Чехия обратились к Европейскому Союзу о предоставлении финансовой поддержки для покрытия расходов, связанных с помощью украинским беженцам.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на письмо лидеров тьох стран, которое есть в распоряжении агентства.

В нем лидеры Германии, Польши и Чехии обратились с просьбой о финансировании в совместном письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Они сообщили, что возможности их стран исчерпаны.

"Более 50% украинских беженцев, прибывших в ЕС, проживают в Германии, Польше и Чехии. Неравномерность вызовов для стран-членов ЕС также очевидна в связи с соответствующей численностью населения", - говорится в письме.

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Тройка заявила, что такая ситуация несовместима с общей целью распределения бремени принятия беженцев из Украины и последствиями для национальных бюджетов.

Добавляется, что с начала большой войны Германия приняла более 1 млн беженцев из Украины. В общем Берлин потратил более 20 млрд евро на размещение и интеграцию этих беженцев.

Кроме того, в Чехии официально находится 340 тыс. украинских беженцев, которые в первом квартале уплатили почти вдвое больше налогов, чем получили в виде социальных выплат, согласно данным Министерства труда. Среди беженцев трудоспособного возраста 72% трудоустроены, хотя многие имеют менее квалифицированную работу, чем та, которую они имели в Украине.

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Напомним:

Граждане Украины, которые работают в Германии и Нидерландах, получают значительно более высокую чистую зарплату, чем в Украине.