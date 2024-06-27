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АМКУ оштрафовал компании почти на 3 миллиона за сговор при закупке штор для "Укрзализныци"

Четверг, 27 июня 2024, 19:38 - Игорь Пилипив

Антимонопольный комитет оштрафовал компании ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" более чем на 2,9 млн грн за сговор при закупке штор к пассажирским вагонам "Укрзализныци".

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что АМКУ в ходе расследования дела установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними во время участия в торгах на закупку штор к пассажирским вагонам, проведенных "Укрзализныцей".

В АМКУ утверждают, что компании скоординировали свое поведение компаний во время подготовки и участия в торгах, коммуницируя и обмениваясь между собой информацией. Соответственно, победителем в указанных торгах стал "ИК "Визерион", с которым заключен договор на сумму более 31,6 млн грн.

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За нарушение законодательства Комитет наложил на заговорщиков штрафы на общую сумму на более 2,9 млн грн.

Добавляется, что согласно законодательству основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что участник в течение последних трех лет привлекался к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.

Напоминаем:

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа, который состоялся в апреле 2022 года.

Экономическая правда.

ТЭК Укрзализныця штраф
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