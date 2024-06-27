АМКУ оштрафовал компании почти на 3 миллиона за сговор при закупке штор для "Укрзализныци"
Антимонопольный комитет оштрафовал компании ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" более чем на 2,9 млн грн за сговор при закупке штор к пассажирским вагонам "Укрзализныци".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что АМКУ в ходе расследования дела установил обстоятельства, которые в своей совокупности свидетельствуют о совершении ООО "ИК "Визерион" и ЧП "Спецтехэкспорт" антиконкурентных согласованных действий с целью устранения конкуренции между ними во время участия в торгах на закупку штор к пассажирским вагонам, проведенных "Укрзализныцей".
В АМКУ утверждают, что компании скоординировали свое поведение компаний во время подготовки и участия в торгах, коммуницируя и обмениваясь между собой информацией. Соответственно, победителем в указанных торгах стал "ИК "Визерион", с которым заключен договор на сумму более 31,6 млн грн.
За нарушение законодательства Комитет наложил на заговорщиков штрафы на общую сумму на более 2,9 млн грн.
Добавляется, что согласно законодательству основанием для отказа в участии в процедуре закупки является тот факт, что участник в течение последних трех лет привлекался к ответственности за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов тендеров.
Напоминаем:
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал две компании, связанные с группой "Приват", за сговор на аукционе по продаже сжиженного газа, который состоялся в апреле 2022 года.
Экономическая правда.