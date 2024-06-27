Движение грузовиков в Киеве возобновили

Патрульная полиция Киева сообщила о возобновлении движения тяжеловесного транспорта в столице.

Об этом патрульная полиция сообщила в Telegram.

Ранее там объявили, что с четверга, 27 июня, на территории столицы введен тепловой режим.

"Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные показатели воздуха более +28 градусов по Цельсию. Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т.

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Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса.

Условия и режимы временных ограничений будут пересматриваться в зависимости от прогнозируемой и фактической температуры воздуха", - пояснили в ведомстве.

Отмечается, что главная цель этих мероприятий - сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

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Напомним:

Сообщалось, что с 27 июня по 1 июля с 10:00 до 22:00 в столице ограничат движение тяжеловесного автотранспорта в связи с жарой.