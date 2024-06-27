Все разделы
Укр / Рус

В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар – Кличко

Четверг, 27 июня 2024, 18:55 - Алексей Павлыш

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и пожаре на энергообъекте в Шевченковском районе столицы.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, все службы направляются на место.

Позже Кличко добавил, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева возникло короткое замыкание, наблюдается задымление.

Реклама:

"Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - написал он.

Киев энергетика Кличко
Реклама:
Материалы по теме
После мобилизации 27% работников "Киевгорсвета" нехватка кадров на предприятии составляет 14% 27 июня 2024, 15:41
Пассажира спасли: Движение красной линии метро в Киеве восстановлено 27 июня 2024, 11:21
В Киеве вводят ограничения движения для грузовиков из-за жары 26 июня 2024, 17:12
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте