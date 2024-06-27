В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и пожаре на энергообъекте в Шевченковском районе столицы.

Об этом он сообщил в Telegram.

По его словам, все службы направляются на место.

Позже Кличко добавил, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева возникло короткое замыкание, наблюдается задымление.

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"Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - написал он.