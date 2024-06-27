В Киеве на энергообъекте произошел взрыв и пожар – Кличко
Четверг, 27 июня 2024, 18:55 -
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве и пожаре на энергообъекте в Шевченковском районе столицы.
Об этом он сообщил в Telegram.
По его словам, все службы направляются на место.
Позже Кличко добавил, что на трансформаторной подстанции в Шевченковском районе Киева возникло короткое замыкание, наблюдается задымление.
Реклама:
"Дальнейшего горения нет. Разрушений, повреждений помещений и пострадавших нет. Экстренные службы на месте", - написал он.
Реклама:
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе: