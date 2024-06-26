Новости 26 июня: санкции против Беларуси, глава ПриватБанка уходит с должности

О санкциях против Беларуси. Страны Европейского Союза согласовали в среду пакет санкций против Беларуси, сообщили дипломаты ЕС и Бельгии, чтобы попытаться перекрыть путь к избежанию ограничений в отношении России.

О ПриватБанке. Глава правления ПриватБанка Герхард Бёш покидает пост.

Об отключениях света. В четверг 27 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

О ЗАЭС. Назначенный оккупантами заместитель директора захваченной Запорожской атомной электростанции Эдуард Атакищев помогает военным вывозить со станции незадействованное оборудование.

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О 1 ГВт Зеленского. Прогноз по установлению до 1 ГВт газовой маневренной генерации - реалистичный и подтвержден четкими конкретными проектами: сейчас уже есть несколько десятков МВт, заявили в Минэнерго.

Эксклюзив ЭП

iPhone больше не в моде: почему молодежь выбирает дешевые кнопочные телефоны

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Человечество постепенно движется к тому, с чего все начиналось. Уставшие от листания ленты в смартфонах пользователи все чаще выбирают дешевые и простые телефоны. (укр)

ЭП собрала представителей банков, бизнеса и государства на Банковском форуме: о чем договорились

Как банковский сектор справляется с вызовами во время войны, ожидать ли его активизации для поддержки бизнеса и каким образом государство помогает в этом. Отдельно – об энергетике. (укр)