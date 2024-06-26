Volkswagen отзывает более 270 тысяч авто из-за неисправности электропроводки

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Volkswagen отзывает более 271 тыс автомобилей в США из-за потенциальной неисправности электропроводки, которая может повлиять на работу подушки безопасности.

Об этом сообщает Reuter.

Отзыв касается определенных автомобилей немецкого автопроизводителя Atlas 2021-2024 годов и Atlas Cross Sport 2020-2024 годов выпуска.

Отмечается, что выявленная неисправность электропроводки может привести к отключению подушки безопасности переднего пассажира, когда сиденье занято.

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Вместе с этим дилеры компании Volkswagen заявили, что бесплатно заменят коврик датчика и жгут проводов для пострадавших клиентов.

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Немецкий автопроизводитель Volkswagen отказался от переговоров с автоконцерном Renault о совместной разработке доступной электрической версии автомобиля Twingo, что стало неудачей для усилий автопроизводителей ЕС, направленных на борьбу с китайскими конкурентами.

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