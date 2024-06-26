ЕС согласовал санкции против Беларуси, чтобы закрыть "самую большую лазейку" для ограничений РФ

Страны Европейского Союза согласовали в среду пакет санкций против Беларуси, сообщили дипломаты ЕС и Бельгии, чтобы попытаться перекрыть путь к избежанию ограничений в отношении России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

На этой неделе ЕС принял свой 14-й пакет санкций, чтобы наказать Россию за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, который включает пункты, усиливающие ответственность компаний ЕС, которые экспортируют через страны, не входящие в ЕС.

"Этот пакет усилит наши меры в ответ на вторжение России в Украину, включая борьбу с обходом санкций", - заявила Бельгия, которая председательствует в ЕС до конца июня.

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"Этим пакетом мы только что закрыли самую большую лазейку в нашем санкционном режиме", - говорится в отдельном заявлении председательствующей в ЕС страны.

Усилия по закрытию лазеек активизировались с прошлого года, и дипломаты говорят, что Беларусь была одной из крупнейших.

С января прошлого года ЕС работает над тем, чтобы согласовать санкции, уже введенные против Беларуси до вторжения России в Украину, с ответными мерами на войну, но одним из камней преткновения стал крупный экспорт калийных удобрений из страны.

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Один из дипломатов уточнил, что текст согласовывает меры в отношении товаров двойного назначения, таких как микросхемы, содержащиеся в основных бытовых приборах, а также передовых технологий и военной продукции.

Из пакета было изъято положение, которого добивались некоторые страны, что позволяло бы экспортировать белорусский калий и другие сельскохозяйственные товары через Европу в случае резкого роста цен.

Напомним:

Администрация Байдена намеренно вводила более мягкие энергетические санкции против России, Ирана и Венесуэлы, чтобы удержать цены на топливо перед выборами.

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Экономическая правда.