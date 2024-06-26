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Удар баллистикой по Одесской области: повреждено админздание

Среда, 26 июня 2024, 09:00 - Украинская правда 

В ночь на 26 июня российские оккупанты ударили баллистикой по гражданской инфраструктуре Одесской области - повреждено админздание, никто не пострадал.

Источник: глава Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram, Силы обороны юга Украины

Дословно Кипер: "Ночью враг нанес удар баллистической ракетой по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В промышленном секторе повреждено административное здание. К счастью, люди не пострадали".

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Детали: Силы обороны юга страны сообщили, что ночью оккупанты атаковали южные регионы.

Так, первый удар россияне направили с самолетов тактической авиации управляемой авиационной ракетой по Николаевской области. В результате попадания возникло возгорание сухой травы на открытой местности. Пожар оперативно ликвидировали. Люди не повреждены.

Второй удар - баллистическая ракета по Одесской области.

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Напомним:

  • В ночь на среду в Одесской области прогремел взрыв. Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма и скоростной цели в направлении Одесской области.

Украинская правда 

инфрастуктура война
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