OpenAI начнет блокировать разработчикам в Китае доступ к своим инструментам – СМИ

Компания-производитель ChatGPT OpenAI планирует заблокировать доступ к технологии, которая используется для создания продуктов ИИ, для организаций в Китае и некоторых других странах.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Отмечается, что ChatGPT недоступен в материковом Китае, но многие китайские стартапы смогли получить доступ к платформе API OpenAI и использовать ее для создания собственных приложений, пишет китайская Securities Times.

"Мы предпринимаем дополнительные шаги для блокировки трафика API из регионов, где мы не поддерживаем доступ к услугам OpenAI", - заявил представитель OpenAI в комментарии Reuters.

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Отмечается, что с понедельника китайские пользователи платформы получают электронные письма с предупреждением о том, что они находятся в "регионе, который OpenAI пока не поддерживает", и что с 9 июля будут приняты дополнительные меры для блокировки трафика API из неподдерживаемых регионов.

Тем временем китайские компании в области ИИ быстро продвигаются вперед, чтобы привлечь пользователей технологии OpenAI.

Так, Baidu, ведущий китайский разработчик ИИ, заявил, что запустит "инклюзивную программу", предлагая новым пользователям бесплатную миграцию на свою платформу Ernie.

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"Пользователям OpenAI Baidu предоставит дополнительные токены флагманской модели Ernie 3.5 в соответствии с масштабом их использования OpenAI. Токены - это единицы текста, которые обрабатываются моделями ИИ.

Alibaba Cloud также присоединилась к программе, предлагая бесплатные токены и услуги миграции для пользователей OpenAI API через свою ИИ-платформу. По словам Alibaba, стоимость подписки на Qwen-plus значительно ниже, чем на GPT-4", - пишет агенство

Zhipu AI, еще один крупный игрок в китайском секторе ИИ, объявил о "Специальной программе миграции" для пользователей OpenAI API.