Германия поможет создать в Украине два фонда по поддержке малого и среднего бизнеса

Немецкое правительство примет участие в трансформации Фонда развития предпринимательства (ФРП) и создаст Альянс поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что совместная немецко-украинская инициатива "Видение: ФРП 2.0"/Vision: BDF 2.0 направлена на трансформацию Фонда в полноценное национальное учреждение развития для поддержки МСП в Украине.

Она будет реализовываться в три этапа:

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Преобразование Фонда в устойчивое, надежное и независимое учреждение для разработки и внедрения проектов международной и государственной поддержки в сфере обеспечения доступа МСП к финансированию. На этом этапе в Фонде состоится комплексная реформа корпоративного управления, которая предусматривает создание наблюдательного совета, который будет включать представителей правительства и большинство членов которого будут независимыми. Фонд подаст заявку на прохождение оценки соответствия требованиям ЕС, что в случае успеха позволит ему непосредственно привлекать средства от ЕС. Это значительно ускорит разработку и развертывание программ восстановления Украины, а также сделает ФРП одним из украинских лидеров евроинтеграции. Укрепленный ФРП будет способен выйти на рынки капитала и мобилизовать средства частных инвесторов для финансирования программ восстановления украинской экономики.

"Основная группа международных партнеров, включая Германию, ЕС, Всемирный банк, Японское агентство международного сотрудничества и Люксембургское агентство по развитию, взяли на себя обязательства достичь трансформации ФРП в полноценное национальное учреждение развития для МСП и сделать его движущей силой экономического восстановления Украины", - говорится в сообщении.

Еще одна инициатива Украины и Германии - Альянс за устойчивость МСП / SME Resilience Alliance

"Украина и Германия предложили усилить международную поддержку украинских МСП путем основания Альянса, целью которого является сделать украинские МСП более устойчивыми во время войны, а также готовыми к восстановлению и восстановлению", - заявили в Минфине.

Отмечается, что Альянс мобилизует поддержку по трем направлениям:

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Реформирование украинской политики в отношении МСП.

Улучшение институциональной базы, включая трансформацию Фонда развития предпринимательства в крепкую и надежную украинскую финансовую институцию развития для обеспечения экономического восстановления.

Предоставление финансирования МСП.

"Все участники-учредители способствуют целям Альянса путем финансовых инвестиций, консультирования по вопросам политики и программ усиления институциональной способности. Общий размер взятых обязательств, которые будут способствовать достижению целей Альянса, превышает 7 миллиардов евро по текущим и новым программам МСП. Из этой суммы, более 4,5 миллиардов евро составляют новые программы", - говорится в сообщении.