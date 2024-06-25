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Гладковского после выезда из Украины будут судить заочно

Вторник, 25 июня 2024, 18:05 - Виктор Волокита

Коллегия судей ВАКС поддержала позицию прокурора САП и постановила осуществлять специальное судебное производство (in absentia) в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. 

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

В пресс-службе рассказали, что 25 июня 2024 года состоялось очередное судебное заседание по делу в отношении бывшего первого заместителя секретаря СНБО, экс-заместителя министра обороны и директора департамента Министерства обороны, которые обвиняются в нанесении государству ущерба на общую сумму 17,44 млн гривен.

В САП напомнили, что 2 июля 2021 года обвинительный акт по делу направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.

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В ноябре 2023 года Олег Гладковский выехал из Украины. 

В апреле 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП и объявила бывшего топ-чиновника в розыск.

Напомним: 

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Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одного из подозреваемых по делу о нанесении ГК "Укрспецэкспорт", входящей в сферу управления "Укроборонпрома", убытков на почти 13 млн грн - близкого родственника бывшего первого заместителя секретаря СНБО.

Экономическая правда

суд прокуратура
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