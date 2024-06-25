Десятки компаний уже воспользовались возможностью уплаты процентов по внешним долгам

Благодаря последней компании валютной либерализации, уже 162 компании воспользовались возможностью сплаты процентов по старым, внешним кредитам.

Об этом сообщил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный на Банковской форме ЭП.

"По итогам валютной либерализации, 162 компаний воспользовались возможностью платить проценты по старым, внешним займам. 118 компаний - возможностью репатриировать новые дивиденды. Среднедневной объем течения валюты с целью уплаты процента по старым, внешним кредитам с 24 мая по 20 июня составляет 2 миллиона в день. Среднедневной объем репатриации дивидендов составляет 4 миллиона в день", - рассказал он.

Он отметил, что Нацбанк будет работать и дальше над созданием предпосылок, которые позволят бизнесу привлекать новый капитал и расширять возможности создавать валютную выручку.

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Напомним:

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года запрещает проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в них за счет средств, полученных на условиях кредита.

Экономическая правда.

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