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Нафтогаз" выплатил дивиденды за 2023 год 

Вторник, 25 июня 2024, 14:41 - Виктор Волокита

"Нафтогаз Украины" 25 июня перечислил в государственный бюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов за 2023 год.

Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Чернышов, передает LIGA.net.

"Нафтогаз сегодня уплатил в госбюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов с них по результатам 2023 года", - отметил он в комментарии изданию.

Напомним: 

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24 июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что по результатам 2023 года компания уплатит в госбюджет 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды.

Нафтогаз бюджет
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