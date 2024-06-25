Нафтогаз" выплатил дивиденды за 2023 год 

"Нафтогаз Украины" 25 июня перечислил в государственный бюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов за 2023 год.

Об этом сообщил председатель правления компании Алексей Чернышов, передает LIGA.net.

"Нафтогаз сегодня уплатил в госбюджет 14,3 млрд грн дивидендов и налогов с них по результатам 2023 года", - отметил он в комментарии изданию.

Напомним:

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24 июня "Нафтогаз Украины" сообщил, что по результатам 2023 года компания уплатит в госбюджет 12,2 миллиарда гривен дивидендов и еще 2,1 миллиарда налога на дивиденды.