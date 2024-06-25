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НБУ ввел в обращение новую 10-гривневую монету, которая посвящена военным медикам 

Вторник, 25 июня 2024, 14:18 - Виктор Волокита
 

25 июня перед личным составом Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в одном из военных госпиталей Киева презентовали новую оборотную монету номиналом 10 грн. 

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

Как говорится в сообщении, монета имеет обычный для 10 гривен аверс и тематический реверс.

По кругу на реверсе размещены надписи: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И МИЛОСЕРДИЕ и МЕДИЦИНСКИЕ СИЛЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ. 

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В центре рельефно изображена эмблема Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, в основе которой - "британский" геральдический щит. 

"Центральным элементом щита является крест, на который наложена стилизованная змея, обвивающая ныряльщик. Крест символизирует признанный в Европе и мире знак всесторонней помощи и защиты, а змея, обвивающая пернач, - символ медицинских сил. На заднем плане схематически изображены пиксели камуфляжа", - сообщили в НБУ.

Там также добавили, что постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн штук таких оборотных памятных монет. 

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"В то же время часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, тираж которых - 20 тысяч штук. Их продажа начнется со 2 июля 2024 года", - рассказали в НБУ. 

Напомним: 

Национальный банк 29 мая 2024 года представил новую оборотную памятную монету "Государственная специальная служба транспорта" номиналом 10 гривен.

Экономическая правда 

НБУ Нацбанк гривня
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