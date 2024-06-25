САП завершила следствие по делу депутатов, которые хотели подкупить руководителя Сумской МВА

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры завершил досудебное расследование по делу в отношении двух депутатов Сумского областного совета, которых в марте текущего года разоблачили на предложении и предоставлении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Как говорится в сообщении, в рамках досудебного расследования установлено, что депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации 100 тыс. долларов США за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности руководителя этой объединенной больницы одного из лиц, которое и предоставляло неправомерную выгоду.

Кроме того, депутаты предложили начальнику военной администрации выделить на финансирование учреждения здравоохранения, которое возглавляет один из подозреваемых, почти 59 млн грн на закупку работ и оборудования, стоимость которых умышленно завышена на 10-20%, что составляет почти 7 млн грн с целью завладения ими в дальнейшем.

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В марте текущего года депутаты задержаны на "горячем" сразу после предоставления ими первой части оговоренных средств - 50 тыс. долл. США.

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Экономическая правда