Экспорт кондитерских изделий вырос на 30%: кто лакомится украинскими сладостями больше всего
В 2023 году Украина экспортировала хлебобулочных кондитерских изделий на 89 тысяч тонн, что на 29% больше показателя 2022 года.
Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта.
Экспорт сладостей принес общие доходы в 213 млн долларов (+40%). Как и другие группы кондитерской продукции, хлебобулочные сладости в 2023 году продемонстрировали рост показателей экспорта.
В географии сбыта хлебобулочных сладостей отечественного производства в 2023 году основным потребителем был Европейский Союз, суммарные закупки государств которого составили 122 млн долларов или 57% от всей стоимости.
Главными покупателями хлебобулочных сладостей из Украины в прошлом году стали:
- Румыния - 14 тыс. тонн;
- Польша - 14 тыс. тонн;
- Молдова - 10 тыс. тонн;
- Латвия - 5 тыс. тонн;
- Германия - 5 тыс. тонн;
- Грузия - 4 тыс. тонн;
- Литва - 4 тыс. тонн;
- Болгария - 3 тыс. тонн;
- Азербайджан - 3 тыс. тонн.
Довольно значительные по количеству поставки осуществлялись также в Соединенные Штаты, Турцию, Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Китай, ОАЭ и Ливию. Таким образом, Украине по крайней мере удается сохранить собственные позиции в пределах 30-го места глобального рейтинга экспортеров этой группы сладостей.
Товарная структура экспорта кондитерских изделий из муки в прошлом году состояла преимущественно из сладкого сухого печенья (32 тыс. т), вафель (31 тыс. т), сухарей и гренок (6 тыс. т) пряников (4 тыс. т), сухого печенья (3 тыс. т).
Экономическая правда.