Экспорт кондитерских изделий вырос на 30%: кто лакомится украинскими сладостями больше всего

В 2023 году Украина экспортировала хлебобулочных кондитерских изделий на 89 тысяч тонн, что на 29% больше показателя 2022 года.

Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта.

Экспорт сладостей принес общие доходы в 213 млн долларов (+40%). Как и другие группы кондитерской продукции, хлебобулочные сладости в 2023 году продемонстрировали рост показателей экспорта.

В географии сбыта хлебобулочных сладостей отечественного производства в 2023 году основным потребителем был Европейский Союз, суммарные закупки государств которого составили 122 млн долларов или 57% от всей стоимости.

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Главными покупателями хлебобулочных сладостей из Украины в прошлом году стали:

Румыния - 14 тыс. тонн;

Польша - 14 тыс. тонн;

Молдова - 10 тыс. тонн;

Латвия - 5 тыс. тонн;

Германия - 5 тыс. тонн;

Грузия - 4 тыс. тонн;

Литва - 4 тыс. тонн;

Болгария - 3 тыс. тонн;

Азербайджан - 3 тыс. тонн.

Довольно значительные по количеству поставки осуществлялись также в Соединенные Штаты, Турцию, Израиль, Ирак, Саудовскую Аравию, Йемен, Китай, ОАЭ и Ливию. Таким образом, Украине по крайней мере удается сохранить собственные позиции в пределах 30-го места глобального рейтинга экспортеров этой группы сладостей.

Товарная структура экспорта кондитерских изделий из муки в прошлом году состояла преимущественно из сладкого сухого печенья (32 тыс. т), вафель (31 тыс. т), сухарей и гренок (6 тыс. т) пряников (4 тыс. т), сухого печенья (3 тыс. т).

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Экономическая правда.