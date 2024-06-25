За месяц вклады украинцев в банках выросли на 21,9 миллиардов
По состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В сообщении говорится, что с начала года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд грн.
Тенденция к росту наблюдалась в течение последних трех месяцев. В то же время, впервые за 2024 год фиксируется реальный прирост депозитов, а не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.
В Фонде также рассказали, что из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня:
- вклады в национальной валюте - 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за май);
- вклады в иностранной валюте - 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).
В Фонде добавили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11% от общей суммы вкладов).
Напомним:
В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.
Экономическая правда