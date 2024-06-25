За месяц вклады украинцев в банках выросли на 21,9 миллиардов 

По состоянию на 1 июня общая сумма вкладов физических лиц (в том числе физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1,26 млрд грн, что на 21,9 млрд грн больше, чем месяцем ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В сообщении говорится, что с начала года общий прирост вкладов составил 31,3 млрд грн.

Тенденция к росту наблюдалась в течение последних трех месяцев. В то же время, впервые за 2024 год фиксируется реальный прирост депозитов, а не за счет переоценки гривневого эквивалента валютных вкладов.

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В Фонде также рассказали, что из общей суммы вкладов физических лиц на начало июня:

вклады в национальной валюте - 814,6 млрд грн (+13 млрд грн за май);

вклады в иностранной валюте - 451,5 млрд грн (+8,9 млрд грн за май).

В Фонде добавили, что доля ФЛП в структуре вкладчиков по состоянию на 1 июня составила 3,3%, а сумма их вкладов составила 138,8 млрд грн (11% от общей суммы вкладов).

Напомним:

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В рамках поддержки микро, малого и среднего бизнеса в Украине с декабря 2020 года выдано 37 017 кредитов на общую сумму 118,3 млрд гривен.

Экономическая правда