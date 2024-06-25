Фонд гарантирования выставил на продажу активы 9 банков на 340 миллионов 

24-28 июня в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 9 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Как говорится в сообщении, начальная цена реализации всех лотов составляет 339,2 млн грн.

Из них на сумму 176,2 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам и на сумму 134,7 млн грн - объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

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Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 28,3 млн грн и ценные бумаги - за 0,4 тыс. грн.

В Фонде рассказали, что в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - на общую сумму 163,2 млн грн, из которых 146,9 млн грн - стартовая цена прав требования по кредитам, 16,3 млн грн - объектов недвижимого имущества, земельных участков, авто и других основных средств.

АО "МЕГАБАНК" - на общую сумму 115,9 млн грн, из них объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства будут торговаться со стартовой ценой 112,9 млн грн, права требования по кредитам - 3,0 млн грн.

АО "АКБ "КОНКОРД" - на общую сумму 38,9 млн грн, из них на сумму 28,3 млн грн на торги выставлена дебиторская задолженность перед банком, 10,5 млн грн - права требования по кредитам.

АО "БАНК СИЧ" - с начальной ценой 15,7 млн грн будут торговаться права требования по кредитным договорам.

АО "БАНК ФОРВАРД" - со стартовой ценой более 4,1 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства выставляются на торги с начальной ценой 0,6 млн грн.

АО "ДЕЛЬТА БАНК" - с начальной ценой 0,5 млн грн будут торговаться объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства.

ПАО "ЧБРР" - объекты недвижимого имущества, земельные участки, авто и другие основные средства выставлены на торги со стартовой ценой 0,2 млн грн

ПУАО "ФИДОБАНК" - с начальной ценой 0,4 тыс. грн на аукцион выставлены ценные бумаги.

Напомним:

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После длительных судебных процессов Фонд гарантирования вкладов физических лиц восстановил контроль над еще одним так называемым "зомби-банком" - ПАО "КСГ БАНК".

Экономическая правда