Управляющий облгазами Фирташа уплатил в бюджет 77 миллионов

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило 77 млн грн от АО "Черноморнефтегаз" в качестве дивидендов от доходов по управлению 26 облгазами, принадлежавших Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщила пресс-служба Нацагентства.

"Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило очередной транш от управляющего корпоративными правами АО "Черноморнефтегаз" как распределение дивидендов за 2022 год от доходов по управлению 26 облгазами, которые принадлежали Дмитрию Фирташу. Перечислено в государственный бюджет 77 млн гривен", - говорится в сообщении.

С начала 2024 года общая сумма поступлений от управления этими активами составила 164 млн грн. Это составляет значительную часть от запланированных 226,75 млн грн, которые должны быть перечислены в государственный бюджет Украины в течение первого полугодия 2024 года. Это почти в 3 раза больше чем сумма поступлений в государственный бюджет от управления арестованными активами за весь 2023 год.

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Таким образом, на сегодня выполнено более 72% от запланированных поступлений от АО "Черноморнефтегаз" на первое полугодие 2024 года.

Напомним:

АО "Черноморнефтегаз" уплатило в бюджет 63,6 млн грн гарантированных дивидендов от доходов по управлению облгазами, принадлежавших Дмитрию Фирташу.

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Экономическая правда.