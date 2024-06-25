Содействие коммерческим отношениям: Япония ослабила визовые требования для украинцев 

С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины.

Об этом сообщило посольство в соцсети Х.

"Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Украиной и Японией, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Министерство экономики вместе с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) объявили о старте грантового проекта на 188 млн долл по трансферу японских технологий в Украину, который финансируется Японией.

Экономическая правда