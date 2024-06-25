Основатель Wikileaks Ассанж вышел из британской тюрьмы

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Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж вышел из тюрьмы Великобритании после достижения соглашения с властями США.

Об этом говорится на официальном аккаунте WikiLeaks в X.

"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима Белмарш утром 24 июня, проведя там 1 901 день. Он был освобожден под залог Высоким судом Лондона и во второй половине дня был отправлен в аэропорт Станстед, где сел на самолет и покинул Великобританию", – говорится в сообщении.

По данным CBS, американского партнера BBC, Ассанж не будет находиться под стражей в США и ему будет засчитано время, проведенное в тюрьме в Великобритании. Согласно письму министерства юстиции, Ассанж вернется в Австралию.

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Ранее издание CNN сообщало, что Ассанж согласился признать себя виновным в уголовном преступлении, связанном с его вероятной ролью в одном из самых больших нарушений секретных материалов правительства США, в рамках соглашения с министерством юстиции.

Это позволит ему избежать наказания в США, поскольку соглашение предусматривает 62-месячное заключение, что эквивалентно сроку, который Ассанж уже отбыл в лондонской тюрьме, пока оспаривал решение об экстрадиции в США.

Ожидается, что соглашение, согласно которому он признает себя виновным по одному обвинению, будет завершено в суде на Северных Марианских островах в среду, 26 июня. Удаленные тихоокеанские острова, которые содружны с США, расположены гораздо ближе к Австралии, чем федеральные суды США на Гавайях или в континентальной части США.

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Напомним:

Сайт Wikileaks, который Ассанж основал в 2006 году, утверждает, что опубликовал более 10 миллионов документов, которые правительство США позже назвало "одним из крупнейших компромиссов секретной информации в истории Соединенных Штатов".

В 2010 году веб-сайт опубликовал видео с американского военного вертолета, на котором было показано более десятка иракских мирных жителей, в том числе двух репортеров Reuters, убитых в Багдаде.

В Швеции Ассанжу также выдвинули отдельные обвинения в изнасиловании и сексуальном насилии, которые он отрицал. Он провел семь лет, скрываясь в посольстве Эквадора в Лондоне, утверждая, что шведское дело приведет его в США.