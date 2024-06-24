В "Укрэнерго" назвали "рецепт" более устойчивой энергосистемы к ударам россиян

До следующей зимы Украина должна безотлагательно начать строительство объектов распределенной генерации, что поможет сделать энергосистему Украины более устойчивой к атакам россиян.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго" со ссылкой на слова председателя правления компании Владимира Кудрицкого.

По его словам, рассредоточение небольших электростанций сделает украинскую энергосистему более устойчивой к российским атакам.

"К сожалению, нам приходится иметь дело с реалиями, которые заключаются в том, что атаки, вероятно, будут продолжаться. И мы должны быть готовыми, мы должны восстановить как можно большую часть генерации к зиме. Мы должны просить дополнительную ПВО для защиты того, что мы восстанавливаем. Но также мы должны разворачивать новые генерирующие мощности, чтобы убедиться, что, если россияне снова совершат эти атаки, они не смогут сконцентрироваться на 10 или 15 крупных электростанциях, а будут иметь дело с огромным количеством малых. И здесь мы подходим к вопросу децентрализации генерации", - отметил Владимир Кудрицкий.

Реклама:

Глава "Укрэнерго" также напомнил, что в целом в результате семи последних российских атак на объекты энергетики Украина потеряла около 9 гигаватт генерирующих мощностей. Это эквивалентно объему энергопотребления Нидерландов в течение трех месяцев. Или совокупному потреблению Словакии и стран Балтии.

Напомним:

Во вторник 25 июня графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток с 00:00 до 24:00.

Реклама:

Если бы Украине удалось вернуть ЗАЭС в энергосистему, то ограничения практически не понадобились бы, но без станции две зимы у украинцев гарантированно будут действовать графики света.

Зимой дефицит электроэнергии составит до 35%, в результате чего украинцы могут получать пять-шесть часов света в день.

До зимы в Украине можно восстановить 200-250 МВт генерации (или 7,1%) из необходимой потребности в 3,5 ГВт. Такие темпы создания новых генерирующих мощностей можно назвать "стахановскими".

Достаточно реально, что зимой украинцы могут получать пять-шесть часов света в день, но все будет зависеть от обстоятельств.

Экономическая правда.