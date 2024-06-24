В "Центрэнерго" сменили гендиректора

Наблюдательный совет "Центрэнерго", которой принадлежат три государственные ТЭС, на заседании 24 июня уволил гендиректора Андрея Чуркина и назначил вместо него Евгения Гаркавого.

Об этом сообщает пресс-служба "Центрэнерго" в Facebook.

"Новым генеральным директором "Центрэнерго" стал технический директор - Евгений Гарькавый. Он заменил на этом посту Андрея Чуркина, который руководил компанией с 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении.

По словам председателя наблюдательного совета Андрея Готы, руководство Министерства энергетики и Фонда госимущества, который является главным акционером компании, рекомендовало сконцентрировать все усилия на внедрении инженерных и технических решений, направленных на максимально быстрый результат.

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"Ведь сейчас, после массированных атак войск РФ на теплоэлектростанции, перед "Центрэнерго" стоят новые вызовы", - заявил Гота.

"В прошлом году "Центрэнерго" нуждалось в кризис-менеджере, который смог бы улучшить финансовое состояние предприятия и наполнить склады наших ТЭС углем.

С этими задачами команда под руководством Андрея Чуркина справилась: "Центрэнерго", впервые за много лет начало работать с прибылью; суммарно, наши ТЭС нарастили мощности в шесть раз; склады наполнялись углем бесперебойно - "Центрэнерго" перевыполнило план обеспечения топливом на 200 процентов, и, как следствие - мы успешно прошли отопительный сезон 2023/2024", - добавил он.

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Сейчас перед компанией стоят совсем другие задачи, чем в прошлом году, добавили в компании.

"Поэтому было принято решение усилить команду "Центрэнерго" технически и выбрать нового директора под новые вызовы. За кандидатуру Евгения Гаркавого, который до сих пор работал техническим директором "Центрэнерго" проголосовали единогласно. Ведь он - именно тот специалист, который точно понимает, что делать дальше, чтобы восстановить наши ТЭС", - заявили в "Центрэнерго".

Отмечается, что Андрей Чуркин переходит на новую работу.

Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

Трипольская ТЭС обеспечивала электроэнергией почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В состав "Центрэнерго" входили три ТЭС, которые, по сути, были всеми активами компании: Трипольская в Киевской области, Змиевская в Харьковской области и Углегорская в Донецкой области.

22 марта 2024 года Змиевская ТЭС была полностью разрушена. 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС. Таким образом, "Центрэнерго" потеряло 100% генерации.

В середине мая сообщалось, что на Змиевской и Трипольской ТЭС до сих пор разбирают завалы после ракетных ударов 22 марта и 11 апреля - разбор завалов точно будет продолжаться еще полтора-два месяца.

Экономическая правда