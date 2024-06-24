ЕС ввел санкции против шести россиян за кибератаки против стран-членов и Украины

Совет ЕС в понедельник, 24 июня, одобрил дополнительные ограничительные меры против шести лиц, причастных к кибератакам в странах-членах Евросоюза и Украине.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, информирует "Европейская правда".

Кибератаки были направлены против информационных систем, связанных с критической инфраструктурой, важными государственными функциями, хранением или обработкой секретной информации и правительственными командами реагирования на чрезвычайные ситуации в странах-членах ЕС.

Впервые ограничительные меры принимаются против киберпреступников, которые используют кампании по распространению программ-вымогателей против основных услуг, таких как здравоохранение и банковское дело.

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В санкционный список попали два члена Callisto group – Руслан Перетятько и Андрей Коринец.

Callisto group – это группа офицеров российской военной разведки, которые проводят кибероперации против стран-членов ЕС и третьих стран с помощью длительных фишинговых кампаний, направленных на похищение конфиденциальных данных, касающихся критически важных государственных функций, включая оборону и внешние дела.

Также санкции применили против Александра Склянка и Николая Черных из хакерской группы Armageddon, которая поддерживается Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ.

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Группа осуществляла различные кибератаки со значительным влиянием на правительства стран-членов ЕС и Украины, в том числе с помощью фишинговых электронных писем и кампаний по созданию вредоносного программного обеспечения.

Кроме того, под санкции попали Михаил Царев и Максим Галочкин – ключевые участники в развертывании вредоносных программ Conti и Trickbot, а также причастные к Wizard Spider.

Trickbot – это вредоносная шпионская программа, созданная и разработанная группой Wizard Spider, которая проводила кампании по вымогательству выкупа в различных секторах, включая такие основные услуги, как здравоохранение и банковское дело, и поэтому несет ответственность за значительные экономические убытки в Европейском Союзе.

Киберсанкции ЕС в настоящее время применяются к 14 физическим и четырем юридическим лицам. Они включают замораживание активов и запрет на поездки. Кроме того, физическим и юридическим лицам ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в перечень.

14 июня стало известно, что прокуроры Международного уголовного суда расследуют кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения, как вероятные военные преступления.

Кроме того, недавно в Дании решили повысить уровень угрозы разрушительных кибератак на предприятия, организации и органы власти с низкого до среднего в связи с "активизацией гибридной войны" со стороны России.

Европейская правда