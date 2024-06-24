ЕС разработал лазейку, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия Украине за счет росактивов

ЕС разработал юридический обходной путь, чтобы обойти вето Венгрии на покупку оружия для Украины за счет прибыли, полученной от замороженных активов России, что может также расчистить путь для G7 для выплаты Киеву $50 млрд.

Об этом сообщает газета Financial Times.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что, поскольку Венгрия воздержалась от предварительного соглашения о выделении доходов от замороженных активов России, она "не должна быть частью решения об использовании этих денег". Он добавил, что этот обходной путь "сложный, как и любое юридическое решение, но он работает"

Обойдя Будапешт таким образом, можно также устранить препятствие, которое может осложнить усилия G7 по выделению кредита в $50 млрд для Киева до декабря этого года, который должен быть выплачен за счет будущих поступлений с росактивов.

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Около 210 млрд евро иммобилизовано в ЕС, большая часть из которых находится в Бельгии - и блок ранее согласился использовать прибыль, полученную с февраля, на закупку оружия для Украины.

Венгрия, наиболее пророссийски настроенная страна-член ЕС, уже давно выступает против того, чтобы блок коллективно оказывал военную поддержку Украине. Будапешт также блокирует семь других решений, связанных с вооружением Киева, на сумму около 6,6 млрд евро.

Юридический обходной путь, который будут обсуждать министры иностранных дел ЕС, также будет иметь решающее значение для того, чтобы соглашение G7 заработало и чтобы кредит в размере $50 млрд был предоставлен до конца года. Согласно плану G7, доходы, полученные от замороженных активов России со следующего года, будут направлены на выплату кредита.

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Беспокойство США и других партнеров G7 по поводу того, что Венгрия может заблокировать решение ЕС о замораживании российских активов на неопределенный срок, привело к значительным задержкам в переговорах о предоставлении кредита в размере $50 млрд. По словам чиновников, знакомых с этим вопросом, юридического обхода для использования средств ЕС, вероятно, будет достаточно для гарантирования выплаты кредита.

Однако Венгрия все еще может заблокировать санкции ЕС, согласно которым заблокированы российские активы - решение, которое должно быть единогласно возобновлено каждые шесть месяцев 27 странами ЕС, говорят чиновники.

По словам Борреля, Брюссель предложил Венгрии соглашение, подобное тому, которое НАТО заключило с премьер-министром Виктором Орбаном на прошлой неделе: Будапешт отказался от мер в поддержку Украины в обмен на то, что другие союзники не будут накладывать вето на помощь Киеву под эгидой альянса, но оно было отклонено.

"Мы предложили Венгрии: ваши деньги не будут использованы на поддержку Украины ни в коем случае. Не только летальных, но и на что угодно. Забирайте свои деньги. Вытащите свои деньги из ящика. Я не хочу использовать ваши деньги", - сказал Боррель, но Венгрия отказала.

"Даже если им предложат не быть частью команды, и их деньги не будут использованы для Украины... этого недостаточно". Главный дипломат сказал, что позиция Будапешта "имеет что-то общее с прочными связями, которые они имеют с Россией".