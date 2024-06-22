Министр экономики Германии призвал Китай не обходить санкции ЕС против России
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который также является министром экономики страны призвал Китай прекратить перенаправление экспорта европейских товаров в Россию, которые могут быть использованы в войне против Украины.
Об этом сообщает Bloomberg.
"Если продукты, которые используются в военном комплексе, больше не будут импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между нашими двумя странами", - отметил министр.
Хабек добавил, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%, и что лишь чуть больше половины этого роста приходится на энергоносители, а остальное составляют так называемые товары двойного назначения.
По словам вице-канцлера, он поднял этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались на то, что Германия усложняет китайские инвестиции в технологический сектор, а также вводит более жесткий контроль за экспортом критически важных товаров, таких как товары двойного назначения.
Напомним:
Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские электромобили не являются "наказанием".
Экономическая правда