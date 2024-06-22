Министр экономики Германии призвал Китай не обходить санкции ЕС против России

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Вице-канцлер Германии Роберт Хабек, который также является министром экономики страны призвал Китай прекратить перенаправление экспорта европейских товаров в Россию, которые могут быть использованы в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Если продукты, которые используются в военном комплексе, больше не будут импортироваться из Китая, это также поможет экономическим отношениям между нашими двумя странами", - отметил министр.

Хабек добавил, что торговля Китая с Россией в прошлом году выросла более чем на 40%, и что лишь чуть больше половины этого роста приходится на энергоносители, а остальное составляют так называемые товары двойного назначения.

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По словам вице-канцлера, он поднял этот вопрос на переговорах с китайскими чиновниками после того, как они пожаловались на то, что Германия усложняет китайские инвестиции в технологический сектор, а также вводит более жесткий контроль за экспортом критически важных товаров, таких как товары двойного назначения.

Напомним:

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что предложенные Европейским Союзом тарифы на китайские электромобили не являются "наказанием".

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Экономическая правда