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Из-за атаки россиян, повреждено оборудование "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях

Суббота, 22 июня 2024, 10:00 - Владимир Туник-Фриз, Украинская правда

В ночь на субботу враг совершил восьмую массированную комбинированную атаку по объектам энергетической инфраструктуры, из-за которой пострадали два человека. Повреждено оборудование на объектах "Укрэнерго" в Запорожской и Львовской областях.

Источник: Укрэнерго

Детали: В Запорожье пострадали двое энергетиков, они доставлены в больницу. 

Продолжается осмотр оборудования и аварийно-восстановительные работы.

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Напомним:

Украинская правда

энергетика война Россия
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