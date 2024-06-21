Amazon хочет добавить к своему голосовому помощнику Alexa диалоговый ИИ – Reuters

Amazon планирует существенное обновление своего голосового помощника Alexa, чтобы включить в него разговорное генеративное ИИ.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Проект, известный внутри компании как Banyan, станет первым капитальным обновлением голосового помощника с момента его представления в 2014 году вместе с линейкой динамиков Echo. Обновленный помощник будет называться Remarkable Alexa.

"Мы уже интегрировали генеративный искусственный интеллект в различные компоненты Alexa и настойчиво работаем над внедрением в масштабах – более полумиллиарда устройств с поддержкой Alexa, которые уже есть в домах по всему миру – чтобы обеспечить еще более проактивную, личную и надежную помощь нашим клиентам", – говорится в заявлении спикера Amazon.

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Для Amazon важно не отставать от конкурентов в генеративном искусственном интеллекте, поскольку Google, Microsoft, OpenAI привлекли больше внимания благодаря своим так называемым чат-ботам, которые могут почти мгновенно отвечать полными предложениями на сложные подсказки или запросы, пишет Reuters.

Некоторые сотрудники Amazon, работавшие над проектом, говорят, что Banyan представляет собой "отчаянную попытку" восстановить сервис, никогда не приносящий прибыли.

По словам источников, за доступ к Remarkable Alexa людям придется платить по крайней мере 5 долл в месяц. Amazon также рассматривал цену примерно 10 долл в месяц.

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Alexa, к которой можно получить доступ преимущественно через телевизоры Amazon и колонки Echo, популярна в основном для настройки таймеров, быстрого доступа к прогнозу погоды, воспроизведению песен или ответам на простые вопросы.

Как предполагается, платная версия может выполнять более сложные задачи, такие как создание короткого электронного письма, его отправка и заказ ужина с доставкой в ​​Uber Eats.

Напомним:

В мае компания Amazon заявила об инвестициях в размере 1,3 млрд долл в экономику Франции. Речь идет о развитии генеративного ИИ, а также инвестициях в инфраструктуру.